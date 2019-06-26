Идлиб, Сирия, , 15:36 — REGNUM

Наступательная операция Сирийской арабской армии под городом Кафр-Набудех может начаться раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники среди сирийских военных.

Сирийская армия сосредоточила большое количество живой силы в городе Бредея. По данным источников, сирийские военные планируют нанести удары по ключевой вершине холма Таль-Сахер и близлежащему городу Аль-Хобейт. Целью этой операции сирийской армии будет полное обеспечение безопасности восточной оси Кафр-Набудеха, которая в настоящее время подвержена атакам боевиков из Таль-Сахера.

В прошлом сирийская армия пыталась захватить Аль-Хобейт и Таль-Сахер, однако они неоднократно отбивались джихадистами из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их союзниками из «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена РФ).

Подразделения элитной дивизии «Силы Тигра» на днях опубликовали видео уничтожения ПТУР боевиков в районе города Аль-Хобейт.

В дополнение к наращиванию своих сил в Бредее сирийская армия также направляет большие конвои подкреплений на северо-запад провинции Хама. В то время как сирийская армия хочет обеспечить безопасность Кафр-Набудеха, она также может начать эту атаку, чтобы отвлечь джихадистов от фронта Таль-Малах.

В настоящее время вершина Таль-Малах находится под контролем боевиков, что привело к закрытию главной дороги между опорными пунктами правительства Скалабия и Мхарде.