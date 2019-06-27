Улан-Удэ, , 14:13 — REGNUM

Программа «Дальневосточный гектар» в Бурятии должна была стартовать с 1 июля 2019 года. Однако 27 июня министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова сообщила о переносе этой даты.

По её словам, отсрочка произошла из-за задержки с принятием федерального закона.

«Мы во все средства массовой информации дали информацию, что у нас с 1 июля должен начать действовать федеральный закон, который предусматривает возможность предоставления «дальневосточного гектара». Сейчас поступила информация, что этот закон всё-таки будет принят к 1 августа», — заявила министр в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

В закон будут внесены поправки, которые исключат из программы Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Минимущества Бурятии, как сообщало ранее ИА REGNUM, планирует дополнительно исключить из действия программы город Северобайкальск, город Улан-Удэ и двадцатикилометровую (буферную) зону вокруг него, земли, сформированные для предоставления многодетным семьям, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.

Свои запретные зоны есть и в Забайкалье. Напомним, распространить программу «Дальневосточный гектар» на Бурятию и Забайкальский край было решено после перевода обеих регионов из Сибирского Федерального округа в Дальневосточный. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в ноябре 2018 года.

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