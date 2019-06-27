Москва, , 13:02 — REGNUM

Законопроект, направленный на расширение программы «дальневосточного гектара» на республику Бурятия и Забайкальский край, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Также речь идет о том, чтобы передавать гражданам РФ в безвозмездное пользование гектар земли не только на Дальнем Востоке, как это действует сейчас, но и в республике Бурятия и Забайкальском крае. Если закон будет принят, то новые нормы начнут действие с 1 августа 2019 года.

Проходить выдача дальневосточного гектара будет в три этапа. Первый продлится с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года. В течение этого времени необходимо подать заявление на получение участка в Бурятии и Забайкалье смогут только граждане, зарегистрированные в этих регионах.

В ходе второго этапа, который продлится с 1 февраля до 1 августа 2020 года, претендовать на земли в этих регионах смогут граждане, которые зарегистрированы на всей территории ДФО.

Третий этап начнется 1 августа 2020 года и с этого момента получить такая возможность будет предоставлена всем гражданам РФ.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы уточнил, что в территорию выдачи Дальневосточного гектара также попадает Байкал, поэтому все решения, связанные с установлением границ Байкальской природной территории и ее экологических зон, будут проходить обязательное публичное обсуждение.

«Я внес поправку и теперь изменения любых охранных границ Байкала (водоохранных, экологических и др.) будет проходить обязательное публичное обсуждение. Аналогично, как это делается с законопроектами и НПА. На сайте regulation.gov.ru разместят не только точки координат, в которых людям сложно разобраться, но и наглядные картографические материалы», —отметил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»).