Ашхабад, , 11:33 — REGNUM

В столице Туркмении прошла научно-практическая конференция общественных организаций Туркмении «Президент Гурбангулы Бердымухамедов — творец новой эпохи созидания», пишет Turkmenportal.

Участие в мероприятии приняли свыше 500 человек — руководители политических партий, депутаты парламента, почетные старейшины, представители министерств и ведомств, а также общественных организаций.

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По словам участников форума, «основой поступательного и устойчивого развития страны является четко выверенный и научно продуманный стратегический курс президента Бердымухамедова».

Также в ходе мероприятии было отмечено, что «государственная политика президента Гурбангулы Бердымухамедова положила начало эпохе могущества и счастья», а «успехи, достигнутые под руководством лидера нации, получили признание и высокую оценку ведущих международных организаций».

По итогам заседания участники форума поздравили главу государства с 62-летием, отметив при этом, что этот возраст является «важной вехой в жизни каждого туркмена».

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