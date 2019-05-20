СМИ Туркмении: В столичных мечетях священники проклинают врагов президента

Ашхабад, , 20:44 — REGNUM Во время пятничных проповедей в мечетях туркменской столицы имамы теперь не только призывают граждан молиться за благополучие Туркмении и здоровье президента Гурбангулы Бердымухамедова, но и за то, чтобы «Аллах покарал всех врагов и недругов главы государства», пишет «Азатлык».

По словам туркменистанцев, при этом священнослужители утверждают, что «все достижения и счастливая жизнь — это благодаря мудрой политике Аркадага», а также призывают «любить Аркадага («Покровитель» — один из титулов президента Бердымухамедова) и Туркмению так же, как пророк любил свою родину».

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«Аллах его сбережет от всех бед и враги будут валяться у него в ногах», — цитируют очевидцы отрывок из проповеди, звучавшей 17 мая в одной из мечетей Ашхабада.

Издание отмечает, что прихожане «выражают недовольство тем, что власти используют религиозный обряд в качестве инструмента государственной пропаганды».

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