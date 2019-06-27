Брюссель, , 11:33 — REGNUM

Странам НАТО нужно продолжать увеличивать военные расходы ради эффективной обороны и сдерживания во всем мире. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 27 июня на второй рабочей сессии НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что первые цифры на 2019 год обнадеживают, они говорят о движении в верном направлении. Так, европейские участники альянса и Канада нарастили оборонные расходы на 3,9%.

Читайте также: Претендующий на место Мэй Хант пообещал больше тратить на оборону

Решение о наращивании расходов на оборону альянс принял в 2014 году, напомнил он. С тех пор выделяемые всеми странами суммы увеличились более чем на $100 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг объявил России ультиматум, касающийся Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Если Москва не вернется к выполнению его условий до 2 августа, заявил он, НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами.

Читайте также: В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД