В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

Москва, , 13:43 — REGNUM Завтра, 26 июня, Совфед одобрит уже принятый Госдумой закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«С Россией говорить на языке ультиматумов контрпродуктивно, и удивительно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг до сих пор этого не понял», — заявил Клинцевич.

В соответствии с законом о приостановке действия ДРСМД глава государства может в любой момент принять решение о возобновлении действия договора.

«Таким образом, мы ясно даем понять, что судьба договора находится руках США, и на проявление доброй воли с их стороны Россия моментально ответит тем же. Поэтому генсеку НАТО лучшее обсудить вопрос о реанимации договора с представителями США, а не выдвигать России странные требования», — советует Клинцевич.

Что касается уничтожения ракет SSC-8, то об это не может быть и речи, указал парламентарий.

«Все претензии к ним совершенно несостоятельны. Их дальность меньше 500 километров, и они вполне вписываются в договор о ракетах средней и меньшей дальности», — сказал Клинцевич.

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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