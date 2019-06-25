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Претендующий на место Мэй Хант пообещал больше тратить на оборону

Политика

А именно, до 2,5% ВВП

Лондон, 25 июня 2019, 12:36 — REGNUM  Глава МИД Великобритании, кандидат в премьер-министры Джереми Хант пообещал в случае победы на четверть увеличить ежегодные расходы на оборону — до £54 млрд к 2024 году. Об этом сообщает 25 июня The Times.

Выступая в преддверии Дня Вооруженных сил, который в Великобритании отмечают 29 июня, политик заверил, что готов довести траты на оборонные нужды до 2,5% ВВП. Речь идет о расходах в размере около $68,8 млрд.

Это показало бы миру уверенную в себе страну, которая готова остаивать свои интересы и цености после выхода из Евросоюза, заявил он. Хант уточнил, что средства пйдут в том числе на усиление военного присутствия в Северной Атлантике.

Издание, однако, напомнило о бреши в £14 млрд ($17,8 млрд), ранее обнаруженной в оборонном бюджете. Эти деньги должны были пойти на закупки новейших вооружений в ближайшие десять лет.

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