Манама, , 21:14 — REGNUM

Министр по финансовым вопросам ОАЭ Обейд аль-Тайер в своем выступлении на саммите в Бахрейне призвал «дать шанс» планам администрации по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной, 26 июня передает агентство Reuters.

Палестина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Также поддержку «сделке века» — с условием, что она «обеспечит процветание» Палестины — на саммите выразил министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан.

Сами палестинцы называют предлагаемую США «сделку века» по ближневосточному урегулированию не иначе как «сделкой с дьяволом». На саммите в Бахрейне не присутствуют делегации Палестины и Израиля.

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