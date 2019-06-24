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«Сделка с дьяволом!» — палестинцы не примут мирный план Трампа

Политика

Власти Палестины заранее отказались от переговоров по плану мирного урегулирования, предлагаемому США

Рамалла , 24 июня 2019, 23:51 — REGNUM  Тысячи жителей Палестины вышли на митинги против плана израильско-палестинского урегулирования президента США Дональда Трампа, который американская администрация называет «сделкой века», 24 июня передает агентство Reuters.

В ходе акций палестинцы несли плакаты с надписями «сделка с дьяволом», жгли портреты Трампа, а также израильские и американские флаги.

Власти Палестины заранее отказались от переговоров по плану мирного урегулирования, предлагаемому США.

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