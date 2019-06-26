Манама, , 20:58 — REGNUM

Саудиты поддержат «сделку века», предлагаемую администрацией президента США Дональда Трампа, если она будет выгодна Палестине, 26 июня передает агентство Reuters.

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джадаан заявил на саммите в Бахрейне, что поддержит план, который «принесет процветание палестинцам».

На организованном США саммите по ближневосточному урегулированию в Бахрейне не присутствуют представители Палестины и Израиля.

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