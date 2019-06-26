Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 26 июня выступил в Москве на заседании Госсовета России, посвященном развитию автотранспортной инфраструктуры. Глава региона сделал акцент на необходимости комплексного подхода к обеспечению безопасности на дорогах, особо остановившись на проблеме так называемого «золотого часа».

Александр Дрозденко на мотопробеге Lenobl.ru

По приведенным Дрозденко данным, автопарк в России за последние шесть лет вырос на 20% и составляет сейчас более 55 млн единиц транспортных средств.

«Рост благосостояния наших граждан привел к небывалому росту количества автомобильного транспорта в последние годы — увеличение составляет около миллиона автомобилей в год. С одной стороны это хорошо — качество жизни наших граждан улучшилось. С другой стороны, резко обострилась проблема отставания темпов развития улично-дорожной сети», — заявил Александр Дрозденко

Он высказался за принятие разработанного Минтрансом законопроекта, расширяющего возможности транспортного планирования регионами.

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Количество погибших в автомобильных авариях в РФ за последние шесть лет сократилось на треть. Уровень смертности на дорогах среди несовершеннолетних лиц уменьшился на четверть, среди пешеходов — на треть, среди мотоциклистов — в два раза. Однако, несмотря на положительную динамику в снижении смертности на российских дорогах, гибель в ДТП остается восьмой по значимости причиной смертности для всех возрастов.

Александр Дрозденко привел данные статистики, согласно которой около 75% пострадавших в ДТП остались бы живы, если бы окружающие люди умели оказывать первую помощь.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы в так называемый золотой час — термин, используемый медиками, мы сможем доставить человека, пострадавшего в ДТП в лечебное учреждение и оказать ему врачебную помощь», — сказал губернатор Ленобласти.

Значительная часть ДТП происходит из-за нарушения водителями скоростного режима, в связи с этим Дрозденко предложил рассмотреть возможность ужесточения наказания за нарушения скорости, вплоть до лишения прав на срок до одного года.

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Также необходимо настойчиво добиваться улучшения качества подготовки водителей в автошколах. «Инструкторы должны учить будущих водителей на совесть, так, чтобы обучающиеся, действительно, не только знали правила дорожного движения, но и имели необходимые навыки и были готовы к любым ситуациям на дороге», — сказал Александр Дрозденко.

Для того, чтобы с детских лет воспитывать культуру поведения на дорогах, губернатор предложил увеличить количество тем, посвященных безопасности дорожного движения, в рамках школьных программ.

«Нам нужно активизировать и разнообразить пропаганду неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, привлечь к этому делу профессиональных психологов, вести поиск новых форм и методов», — сказал Дрозденко.

Кроме того, на Госсовете он предложил внести поправки в законодательство о страховании автогражданской ответственности: ввести скидки на ОСАГО для законопослушных водителей и повышающие коэффициенты — для нарушителей.

«Я абсолютно убежден, что повышение безопасности движения невозможно без учета инновационного подхода в таких областях, как технический прогресс, поведенческие особенности и психология человека, информация и обучение, страхование, совершенствование законодательства, правоприменение и много другого», — добавил Александр Дрозденко.