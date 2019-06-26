Москва, , 14:59 — REGNUM

Камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения не должны быть специально спрятаны или скрыты. Об этом заявил президент России Владимир Путин 26 июня на заседании Госсовета по вопросу развития дорог.

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Президент напомнил, что камеры видеослежения нужны для сокращения количества аварий, для того, чтобы уменьшались травматизм и смертность на дорогах. Если камеры, особенно на опасных участках, спрятаны или скрыты, происходит прямая подмена смысла их установки.

Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, тогда как наказание — не цель, а средство достижения нужного результата, отметил он и призвал в этой сфере «навести порядок».

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