Москва, , 15:38 — REGNUM

Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону России в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу. Об этом сегодня, 26 июня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросу развития автодорог, сообщается на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, программа по развитию автодорог должна быть не декларативная, а реалистичная, рассчитанная на период не менее чем до 2024 года.

«Это даст возможность дорожным строителям планировать работу «вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии», — пояснил Путин.

Программы создания новых дорог должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог.

«Очевидно, что это потребует изменений законодательной и нормативной базы, а также новых управленческих решений», — добавил глава государства.

Подробнее: Путин: Дорог высокого качества в России мало

Как сообщалоИА REGNUM, президент РФВладимир Путин заявил, что автомобильных дорог высокого качества в России по-прежнему мало.

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