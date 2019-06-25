В Кремле призвали российских туристов обратить внимание на угрозы в Грузии

Москва, , 14:24 — REGNUM Кремль не ставит задачу полностью запретить жителям России летать в Грузию, но преследует цели обеспечения безопасности своих граждан в этой стране, заявил 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков «Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию, невозможно, и невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается делать».

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По словам представителя Кремля, можно только обратить внимание граждан РФ на те угрозы, которые могут возникать, и принять меры для сокращения туристического потока в интересах защиты российских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня президент России Владимир Путин своим решением временно ограничил авиасообщение с Грузией. Запрет вступит в силу 8 июля. Мораторий вызван опасениями российского руководства за судьбу граждан страны. Возобновление воздушных перевозок из России в Грузию возможно после того, как обстановка в Тбилиси вернется «в нерусофобское русло», заявили в Кремле.

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