Протесты в Грузии: «Власти боятся обвинений в пророссийском влиянии»

Москва, , 13:39 — REGNUM Грузия вступила в период серьёзной политической нестабильности, и это заставляет правящие круги «заигрывать» со сторонниками оппозиции. Об этом заявил заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Темпы экономического роста в Грузии падают, и ситуация последних месяцев и лет, связанных со скандалами вокруг полицейских, судов, ситуация с мэром Зугдиди, чиновниками в Батуми, то, что оппозиция не сумела на местных выборах получить места — это всё говорит о том, что тенденции противостояния усиливаются. И, кстати, первый тур выборов последних президентских был фактически референдумом относительно доверия власти», — заявил Гущин.

В 2018 году во второй тур президентских выборов в Грузии вышли бывший французский дипломат Саломе Зурабишвили, и Григол Вашадзе — кандидат от «Единого национального движения» (ЕНД), созданного Михаилом Саакашвили. В первом туре они получили 38,64% и 37,74% соответственно.

«То, что в первом туре кандидат от оппозиции получил столько голосов, это очень серьёзная тенденция для власти. Власть находится в очень трудном положении», — указал политолог.

«Зурабишвили — всё-таки французский дипломат, она прошла определённую школу. Как бы она там ни растерялась, я думаю, это заявление — попытка перехватить риторику и выглядеть таким образом в глазах собственного населения соответствующей патриотичным чаяниям, чтобы никак не ассоциироваться с пророссийским влиянием», — считает он.

Вечером 20 июня в Тбилиси началась акция протеста в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП, председателем которой является Сергей Гаврилов. После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга, в результате чего пострадало более 200 человек. Протесты сопровождались антироссийскими высказываниями высокопоставленных лиц, в ответ на что в Москве решили приостановить авиасообщение с Грузией.