С авиасообщением между Россией и Грузией готовы помочь в Армении

Ереван, , 21:41 — REGNUM Авиакомпании Армении готовы выделить пять самолётов, чтобы «содействовать урегулированию грузино-российского конфликта». Об этом заявил советник премьер-министра Армении по вопросам авиации Акоп Чагарян.

Запись советника премьер-министра Армении по вопросам авиации Акопа Чагаряна в Facebook «Сразу после опубликования указа президента РФ Владимира Путина о прекращении прямых рейсов в Грузию с 8 июля обратился ко всем армянским авиакомпаниям, чтобы уточнить их готовность и возможности участвовать единым армянским фронтом в пассажироперевозках РФ — Грузия и обратном направлении из-за российско-грузинской напряженности».

По его словам, готовность «участвовать в урегулировании кризиса, возникшего между братскими народами» выразили три авиакомпании, которые предоставят пять самолетов, число которых может увеличиться еще на два.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.