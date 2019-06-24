Понедельник, 24 Июня 2019 года
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В Кремле объяснили решение Путина приостановить авиасообщение с Грузией

Политика

В данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничениях на полеты

В Кремле объяснили решение Путина приостановить авиасообщение с Грузией
rawpixel
В аэропорту

Москва, 24 июня 2019, 14:17 — REGNUM  Президент России Владимир Путин ввел временное ограничение на авиасообщение с Грузией, так как заботится о безопасности граждан страны, заявил 24 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в данном случае речь идет не о санкциях, а об ограничениях на полеты.

«Существование прямой угрозы для россиян — и есть основания для введения этих ограничений», — заявил Песков.

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При этом, добавил он, запрета на посещение Грузии нет, есть лишь предупреждение об опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков отметил, что в Грузии царит русофобская истерия, которая искусно подогревается изнутри радикальными элементами. При этом, по словам представителя Кремля, Россия не будет уподобляться странам, которые используют для давления незаконные санкции.

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Российско-грузинские отношения
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