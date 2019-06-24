Понедельник, 24 Июня 2019 года
13:06:39 МСК

Последствия западной геополитической инженерии: Лавров о ситуации в Грузии

Политика

Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства грузинских ультранационалистов

Москва, 24 июня 2019, 13:06 — REGNUM  Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии, заявил 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия», — сказал Лавров в ходе встречи с главами российских региональных некоммерческих организаций в Москве.

По словам министра, западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с Россией, переписать общую историю дух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты, связанные с выступлением на Межпарламентской ассамблее православия делегатов из России. В числе иных требований манифестантов — отставка главы МВД Георгия Гахария и освобождение задержанных участников протестов.

Читайте также: Вновь против России: Беспорядки в Грузии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить