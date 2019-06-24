Последствия западной геополитической инженерии: Лавров о ситуации в Грузии

Москва, , 13:06 — REGNUM Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии, заявил 24 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Еще один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, это Грузия» , — сказал Лавров в ходе встречи с главами российских региональных некоммерческих организаций в Москве.

По словам министра, западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с Россией, переписать общую историю дух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси начались массовые протесты, связанные с выступлением на Межпарламентской ассамблее православия делегатов из России. В числе иных требований манифестантов — отставка главы МВД Георгия Гахария и освобождение задержанных участников протестов.

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