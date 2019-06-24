Иркутский сенатор-коммунист будет бороться за кресло мэра Улан-Удэ

Улан-Удэ, , 09:49 — REGNUM Коммунисты из Бурятии выбрали первого секретаря регионального отделения Вячеслава Мархаева кандидатом в мэры Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе бурятского регионального отделения (БРО) КПРФ, его кандидатура была утверждена на отчетно-выборной конференции 23 июня.

В конференции приняли участие 56 делегатов из 25 районных отделений партии. Решение было принято единогласно. Напомним также, что Мархаев в настоящий момент является членом Совета Федерации от Иркутской области.

Добавим, что 17 июня документы в избирком подал исполняющий обязанности главы администрации города Игорь Шутенков. В отличие от кандидата от коммунистов, он пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в БРО в качестве единого кандидата от КПРФ называли имя депутата Народного Хурала Анатолия Ковалева. Однако в конце мая бурятские массмедиа предположили, что за кресло мэра будет бороться всё же Вячеслав Мархаев.

Напомним также, в 2017 году он пытался избираться на должность главы Бурятии, однако избирком отказал ему в регистрации. Представителю КПРФ не хватило подписей муниципальных депутатов. Жалоба в Центральную избирательную комиссию ничего не дала — ЦИК оставил её без удовлетворения.

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