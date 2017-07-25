Выборы главы Бурятии: кандидат от КПРФ выбывает из борьбы

Улан-Удэ, , 16:20 — REGNUM Сенсацией обернулось заседание избиркома Бурятии, состоявшееся сегодня, 25 июля. По его итогам стало известно, что предвыборную гонку покинул председатель Бурятского отделения КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.

«Мархаеву отказали, всех остальных зарегистрировали», — цитирует зампредседателя избирательной комиссии Бурятии Владимира Норбоева «Информ Полис online».

Уточняется, что кандидату от компартии не хватило подписей муниципальных депутатов. Однако это, якобы, не единственная причина, по которой он не смог пройти проверку избиркома. Более подробную информацию ресизбирком должен дать позже.

Между тем местные СМИ сообщают о том, что в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — «уже несколько дней проходят пикеты в поддержку Вячеслава Мархаева».

Стоит также отметить, что 24 июля реском КПРФ распространил открытое обращение Мархаева к президенту РФ Владимиру Путину. В нём главный коммунист республики, не стесняясь в выражениях, заявил о том, что «в Бурятии никогда еще транзит власти от одного представителя «ЕР» к другому — такому же приезжему варягу, мало известному в республике человеку — не сопровождался таким количеством нарушений федерального законодательства, прямого попрания конституционных прав сотен тысяч жителей республики, полной дискредитацией выборов как акта народного волеизъявления».

Мархаев утверждает, что в ходе избирательной кампании коммунисты «столкнулись с циничным по своей форме запретительным механизмом, не позволяющим проводить в регионах открытые и свободные выборы главы, не допускающим ни малейшей политической конкуренции».

«КПРФ в Бурятии имеет достаточное представительство для прохождения муниципального фильтра кандидатом от партии. Но на депутатов районного уровня в девяти районах Бурятии было оказано жёсткое административное давление. Их заставили отдать свои подписи в пользу другого кандидата. Таким образом, муниципальный фильтр превратился в политическую дубину, с помощью которой меня хотят не допустить на выборы главы Республики Бурятия. Это абсурдная ситуация», — говорится в обращении.

По мнению политолога Алексея Михалёва, теперь победа врио главы республики Алексея Цыденова на выборах главы Бурятии, скорее всего, обеспечена.

«Предвыборная борьба в Бурятии была конкурентной — с митингами, с акциями протеста и так далее. Другой вопрос, кто в результате этой предвыборной борьбы дойдёт до дня голосования. Это уже результат предвыборной борьбы, которая, несомненно, проходила очень остро, даже острее, чем выборы в тот период, когда в Бурятии была должность президента, ещё при Леониде Потапове (первый президент Бурятии, 1994—2007 — прим. ИА REGNUM ). Такой острой предвыборной борьбы, как сейчас, история Бурятии не помнит, вплоть до акций протеста. Более того, я полагаю, что борьба шла не столько за должность, сколько за статус самого влиятельного человека в Бурятии. Теперь победа Алексея Цыденова, скорее всего, обеспечена», — сказал политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, акции протеста могут возобновиться весной-летом 2018 года, в преддверии выборов в Народный Хурал.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 7 февраля 2017 года Вячеслав Наговицын, руководивший Бурятией с 2007 года, ушёл в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Впрочем, тогда за весьма непродолжительный период времени решился вопрос об отставке ещё ряда глав регионов.

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Врио главы Бурятии был назначен замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов. Именно он впоследствии стан кандидатом на пост главы республики от «Единой России». Основным конкурентов Цыденова называли кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева.

17 июля стало известно, что в регионе завершился прием документов от претендентов на пост главы республики. Из шести выдвинутых кандидатов подготовить необходимый пакет документов, и, в первую очередь, собрать подписи депутатов и муниципальных глав, сумели четыре претендента. Помимо Мархаева и Цыденова документы на регистрацию сдали выдвиженец «Коммунистов России», гендиректор «Газеты Улан-Удэ» Батодалай Багдаев и помощник депутата Госдумы Сергей Дорош из ЛДПР.

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Заседание избиркома Бурятии, где должны были объявить решение комиссии о регистрации кандидатов на пост главы республики, было назначено на вечер вторника, 25 июля. Однако, по данным «Коммерсанта», уже утром этого дня в интернете появилась копия проекта постановления избиркома Бурятии «Об отказе Мархаеву Вячеславу Михайловичу в регистрации кандидатом на должность главы республики Бурятия». В итоге ресизбирком отказал Мархаеву в регистрации, указав на сдвоенные подписи в предоставленном им для прохождения муниципального фильтра комплекте документов. Мархаев заявил, что намерен пожаловаться в ЦИК и суд на решение бурятского избиркома.

На сегодняшний день борьбу за кресло главы Бурятии продолжают Цыденов, Багдаев и Дорош. Выборы главы региона пройдут 10 сентября 2017 года — в единый день голосования.

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