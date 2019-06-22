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Протесты в Тбилиси: 121 человек приговорён к административному аресту

Политика

Массовые беспорядки представителей грузинской оппозиции, направленные против участия делегатов РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, произошли 20 июня в Тбилиси

Протесты в Тбилиси: 121 человек приговорён к административному аресту
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арест

Тбилиси, 22 июня 2019, 20:20 — REGNUM  В Тбилиси приговорены к административному аресту более 120 человек, которые были задержаны после акции протеста возле парламента Грузии. Об этом сообщает в субботу, 22 июня, пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

«121 человек приговорён к административному аресту», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые беспорядки представителей грузинской оппозиции, направленные против участия делегатов РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, произошли 20 июня в Тбилиси.

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Беспорядки в Тбилиси
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