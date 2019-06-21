Протесты в Грузии привели к отставке председателя парламента

Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Ираклий Кобахидзе ушел с поста спикера грузинского парламента на фоне протестов в Тбилиси. Об этом заявил генсек партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе по итогам совещания в центральном офисе партии 21 июня.

Совещание длилось несколько часов, среди участников был председатель партии, олигарх Бидзина Иванишвили. Отставки спикера парламента требовали протестующие, собравшиеся на проспекте Руставели вечером 20 июня.

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Кроме того, оппозиция требует отставки главы МВД и досрочных парламентских выборов, провести которые нужно по новой, пропорциональной системе. Пока неизвестно, будут ли со стороны правящей партии дальнейшие уступки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Тбилиси начались протесты, связанные с визитом в Грузию российской делегации Межпарламентской ассамблеи православия. Оппозицию возмутило появление в кресле спикера парламента Грузии делегата из РФ Сергея Гаврилова.

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