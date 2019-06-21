Сами устроили, ужаснулись, а Россия виновата. Захарова о ситуации в Грузии

Москва, , 23:42 — REGNUM Власти Грузии, не утруждая себя наведением элементарного порядка на улицах столицы, затянули песню про «оккупантов» и доигрались до ущерба для экономики страны, отреагировала 21 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова на обвинения президента Грузии в адрес России.

Захарова отметила, что «фантастические политики Грузии» сами устроили парламентский форум, сами от этого ужаснулись, а потом спровоцировали драки с полицией.

«Нет, ну фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами, как и 30 лет назад, не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах «Россия виновата», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИД России отметила, что президент Грузии Саломе Зурабишвили вместо того чтобы заниматься безопасностью на улицах столицы, обратилась к теме «оккупантов».

В результате Грузия получила потерю доходов от российских туристов.

«Ну, что, доигрались? «Оккупант» отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики?» — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси 20 июня произошли массовые беспорядки, направленные против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. По последним данным грузинского минздрава, число пострадавших протестующих и полицейских превысило 320 человек. Один из пострадавших 21 июня умер в больнице.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года воздушные перевозки граждан РФ в Грузию, а туроператорам рекомендовано не продавать туристические путевки в эту страну.

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