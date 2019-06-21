В Иране опубликовали снимки обломков сбитого беспилотника США

Тегеран, , 13:55 — REGNUM Иранское агентство Tasnim опубликовало фотографии, на которых изображены обломки сбитого накануне, 20 июня, американского разведывательного беспилотника.

https://twitter.com/Tasnimnews_EN/status/1142006845139247104

Отмечается, что некоторые части корпуса БПЛА были разбросаны в водах побережья Кухе Мубарак, а тяжелые обломки утонули. Обломки свидетельствуют о том, что беспилотник нарушил воздушное пространство Ирана, уточняет агентство.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник.

В Пентагоне утверждает, что беспилотник был якобы сбит в международных водах — за пределами территориальных вод Ирана. В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал действия иранских военных «очень большой ошибкой».

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