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США показали карту маршрута сбитого Ираном беспилотника

Политика

Пентагон утверждает, что американский беспилотник был якобы сбит в международных водах

Вашингтон, 21 июня 2019, 08:29 — REGNUM  Минобороны Соединенных Штатов опубликовало карту маршрута разведывательного беспилотника RQ4, который был сбит Ираном. Карта опубликована на странице ArmyTimes в Twitter.

https://twitter.com/ArmyTimes/status/1141761138427928576

Пентагон утверждает, что американский беспилотник был якобы сбит в международных водах — за пределами территориальных вод Ирана. При этом военнове ведомство США не подтвердило, что данная карта является объективным средством контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июня, Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk. Пентагон обвинил Тегеран в эскалации напряженности в Персидском заливе. Кроме того, США запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана.

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Противостояние Ирана и США
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