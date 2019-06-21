СМИ узнали о решениях Трампа по Ирану после сбитого беспилотника

Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после информации о сбитом Ираном американском беспилотнике сначала одобрил военные удары по исламской республике, однако позже отказался от этого, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, 20 июня военные и официальные дипломатические лица США ожидали нанесения удара по Ирану, поскольку Трамп одобрил соответствующее решение.

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Удары планировалось нанести на ряд иранских объектов, среди которых радиолокационные станции и ракетные установки. Однако позже американский лидер отменил свое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сбили на юге Ирана американский разведывательный беспилотник Global Hawk. В свою очередь Трамп назвал это «очень большой ошибкой». Однако в конгрессе призвали Белый дом не наращивать напряженность с Тегераном.

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