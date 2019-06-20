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Глава МВД Грузии: «Страну пытаются привести к катастрофе»

Политика

По информации Гахарии, те, кто нарушил закон Грузии «Об оккупации», из списка приглашенных на форум гостей «были изъяты»

Тбилиси, 20 июня 2019, 21:55 — REGNUM  Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что те силы, которые устроили акцию у здания парламента и предпринимают попытки по его захвату, ведут страну к катастрофе.

Это заявление он сделал для журналистов в парламенте после небольшой перепалки с депутатом от «Единого национального движения» Саломе Самадашвили. Соратница Михаила Саакашвили поинтересовалась, с какой целью Гахария явился в парламент, и несколько раз настоятельно потребовала от него подать заявление об отставке. Она же выдвинула ему обвинения в том, что глава МВД разрешил въезд в Грузию человеку, который воевал в Абхазии против Грузии и нарушил закон Грузии «Об оккупации».

После перебранки с депутатом министр сообщил журналистам, что никто из прибывших на сессию МПА в Тбилиси делегатов закона «Об оккупированных территориях» не нарушал. По его информации, в списке гостей было лишь два делегата, которые в свое время посетили «оккупированные территории» в нарушение этого закона, и им было отказано во въезде в Грузию. Что касается Сергея Гаврилова, приезд которого и стал поводом для акции протеста, он, как выяснило МВД, этого закона не нарушал.

Министр еще раз обратился к участникам акции и призвал их не идти на нарушение закона и подчиниться требованиям полиции.

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Политическая жизнь Грузии
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