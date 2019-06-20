Полиция начала разгон акции в Тбилиси

Тбилиси, , 23:26 — REGNUM Полиция начала разгон акции у здания парламента Грузии. После того, как находящийся в здании парламента глава МВД призвал митингующих не поддаваться на провокации и разойтись и предупредил, что в противном случае полиция применит предусмотренные законом меры, группа мужчин предприняла очередную попытку штурма здания административного органа. Группа митингующих прорвалась внутрь здания и вступила в перебранку с депутатами большинства. Остающиеся на улице молодчики завязали драку со стоявшим там кордоном полиции.

Так как расходиться участники акции не собирались, полиция применила слезоточивый газ, после чего основная масса собравшихся у парламента граждан стала поспешно покидать территорию.

В числе тех, кто бежал с места акции, оказались и некоторые лидеры оппозиции. У парламента осталась относительно небольшая группа мускулистых и, скорее всего, не совсем трезвых молодых людей и «разгоряченных» девушек. Одни вооружились отобранными у полиции щитами и стучат по ним. Другие свистят. Периодически скандируют: «Грузия, Грузия».

На лице и теле некоторых участников акции видны ссадины и кровоподтеки. Вероятно, они пострадали в драке с полицией. По информации МВД, есть пострадавшие и среди сотрудников полиции.

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