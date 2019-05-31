Что и требовалось показать: Малайзию не устроило «расследование» по МН17

Куала-Лумпур, , 13:53 — REGNUM В пятницу, 31 мая, на пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что доверять итогам «расследования» причин крушения «Боинга» в Донецкой области в 2014 году невозможно, потому что «расследование» это было политизированным.

К нему не были допущены не только специалисты из России, которую обвинили в случившемся, но и, в полной мере, специалисты из Малайзии, хотя разбившийся самолет принадлежал именно малайзийской компании, отметил он.

В расследовании было слишком много политики, никто не пытался выяснить, что же в действительности случилось, цель была только в том, чтобы обвинить Россию, сказал Мохаммад совершенно прямым текстом.

Единственное реальное «доказательство» вины России состоит в том, что именно в России производятся ракеты, одной из которых предположительно сбили самолет, но не доказано, кто эту ракету запускал, это могла быть и Украина, добавил политик.

Для российской аудитории в его словах нет ничего нового, все то же самое говорилось у нас и пять лет назад — с добавлением тезиса о том, что если «следователи» бросают половину доказательств на месте, то цели их как минимум сомнительны.

Вместе с тем для аудитории всего остального мира это заявление могло было бы прозвучать как сенсация, ведь оно идет вразрез с давно устоявшимся убеждением в том, что самолет сбили ополченцы, вооруженные Россией и контролируемые ею же.

Но оно не прозвучит как сенсация и не прозвучит вообще, потому что малайзийски боинг вместе с его пассажирами уже сыграл отведенную ему роль и давно уже никому из числа немедленно обвинивших тогда Россию теперь неинтересен.

Махатхир Мохамад вернулся к власти в Малайзии в 2018 году, и упрекать его лично во «внезапном прозрении» нет никаких оснований. Но в сумме все получится как всегда: сначала западные страны врут, потом, через несколько лет, признаются, что врали.

Примеров тому много, и «малайзийский боинг» пополнит этот список. Теперь уже не все помнят, но в 2014 году именно эта трагедия стала «моральным основанием» для утверждения и расширения санкций и для причисления России к числу врагов «свободного мира».

Никто в «свободном мире» не обращал внимание на целую россыпь косвенных доказательств вины Украины и ее старших заокеанских братьев: направление самолета на зону боев, удивительная готовность к обвинениям, ложь про «спутниковые снимки» и т.п.

Прямых доказательств вины Украины тоже никогда не было, но ее никто прямо и не обвинял. Проблема в том, что теперь, пять лет спустя, после имитации расследования провести подлинную проверку уже значительно сложнее.

Но это никому никогда и не было нужно. Кто бы ни сбил самолет, «выгоду» из этого извлек Вашингтон. Триста жизней для них — ничего не значащая плата, и расследование тут ни к чему. Ведь все, что требовалось — показать впечатляющий кадр с обвиняющим Россию титром.