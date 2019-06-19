Следователи назвали имена подозреваемых в крушении MH17

Ньювегейн, Нидерланды, , 15:19 — REGNUM Трое граждан РФ и один украинец, как полагает Совместная следственная группа (ССГ), причастны к крушению лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине. Их имена назвала 19 июня журналистам родственница одного из погибших в катастрофе Зилена Фредерикс.

Следователи назвали четверых человек, сказала Фредерикс и уточнила, что речь идет об Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.

Фредерикс добавила, что названным лицам предъявят обвинения в убийстве, однако фигурантов дела будет больше. Суд начнется 9 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины разбился лайнер Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17. Погибли 298 человек. В ССГ входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Читайте также: Дело о крушении MH17: Помпео обвинил Россию в недостаточном сотрудничестве