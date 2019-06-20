Путин объяснил, готовится ли Россия к войне

Москва, , 15:43 — REGNUM Хочешь мира, готовься к войне, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос, готовится ли Россия к войне.

«Во-первых, Россию значительно опережают США по расходам на военное вооружение, Америка тратит $720−750 мдрл на втором месте — Китай ($117 млрд), на третьем — Саудовская Аравия, Великобритания, Франция», — привел цифры президент.

Россия только на седьмом месте по расходам на вооружение ($(48 млрд). Во-вторых, стоит отметить, что Россия, наверное, единственная военная держава, которая сокращает военные расходы.

«Несмотря на скромные военные расходы, Россия должна гордится тем, что страна обеспечивает не только военный и ядерный паритет, но оказывается на 2−3 шага вперёд

В будущем в стране есть тренд на продолжение сокращения военных расходов. Ни у одной страны мира нет такого технологического вооружения», — отметил Путин.

Это должно вызывать гордость за нашу страну, за людей, которые производят эту технику.

«В современном мире мощь страны определяется не столько «Прометеями», «Посейдонами» и другим вооружением, сколько экономической мощью», — подчеркнул глава государства.

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