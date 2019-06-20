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Путин о Трампе: нам есть о чём поговорить

Политика

«Санкции — это большая ошибка», уверен Путин

Путин о Трампе: нам есть о чём поговорить
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Москва, 20 июня 2019, 15:36 — REGNUM  Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 20 июня, отвечая на вопрос о возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Диалог всегда хорош и востребован. Мы готовы к диалогу настолько, насколько готовы наши партнеры», — заявил Путин.

«Думаю все будет не так просто, так как стремление президента Трампа к диалогу сдерживают внутренние институты и требования новой избирательной кампании. Некоторые силы в США спекулируют на российско-американских отношениях», — отметил Путин.

«При этом, на есть о чем поговорить: сфера безопасности, договор СНВ, экономическое сотрудничество — при Трампе, несмотря на санкции, наш товарооборот вырос, при Обаме он упал», — отметил Путин и заключил, что «санкции — это большая ошибка».

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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