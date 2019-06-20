Четверг, 20 Июня 2019 года
15:24:11 МСК

Путин о Зеленском: талантливый человек, но не смешно

Политика

То, что сейчас происходит на Украине – это трагедия

Москва, 20 июня 2019, 15:14 — REGNUM  Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, безусловно, талантливый человек. Когда он выступал в КВН, было смешно, что сейчас происходит — это не смешно, это не комедия, это трагедия, заявил президент России Владимир Путин 20 июня в ходе «прямой линии».

«Если он стал главой государства, надо решать накопившиеся проблемы.

В ходе избирательной компании он обещал наладить обстановку в стране, на самом деле этого не происходит», — подчеркнул президент.

Путин пояснил, Зеленский не собирается разговаривать с «сепаратистами». Кроме того, участились обстрелы СБУ территории Донбасса. Не соблюдаются Минские соглашения. Ничего не делается, блокада только усиливается, и ничего не происходит.

«Поэтому шаги России навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства», — считает Путин.

Читайте также: Путин: Полностью аресты в России отменить нельзя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить