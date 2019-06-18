Песков: Россия в состоянии надежно защититься от кибератак

Москва, , 13:45 — REGNUM Россия в состоянии надежно защититься от кибератак, заявил 18 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно», — сказал Песков, отвечая на вопрос, способна ли РФ защититься от кибератак.

По его словам, соответствующие компетентные органы работают круглосуточно над тем, чтобы обеспечить кибербезопасность страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в случае встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом лидеры двух стран могут обсудить вопрос о кибератаках.

Напомним, американское издание The New York Times сообщило, что спецслужбы США за последний год стали чаще пытаться внедрять вредоносное программное обеспечение в связанные с энергосистемой российские объекты.

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