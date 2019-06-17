Бороться с кибератаками сообща США не захотели — Песков

Москва, , 14:45 — REGNUM Предложение российской стороны вместе противостоять киберпреступности не нашло поддержки в Вашингтоне. Об этом заявил 17 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию The New York Times об атаках на энергосистему РФ.

Песков отметил, что президент Владимир Путин и представители России не раз предлагали международное сотрудничество как способ борьбы с любыми проявлениями киберпреступности. Однако американская сторона никогда эти предложения не поддерживала.

Представитель Кремля подтвердил, что стратегически значимые объекты в РФ регулярно подвергаются кибератакам с территории других стран, но «соответствующие ведомства» успешно противостоят таким вмешательствам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание рассказало об участившихся попытках спецслужб США внедрить вредоносные программы в российские энергосистемы. Президент Дональд Трамп опроверг эти сведения и заявил о госизмене, однако в газете отметили, что в Белом доме знакомились с тезисами статьи и против её публикации не возражали.

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