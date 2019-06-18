Нарышкин рассказал о планах Запада совершить кибератаки на Россию

Уфа, , 11:28 — REGNUM Служба внешней разведки России располагает данными о готовящихся кибератаках в том числе на информационные системы органов государственной власти, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин, комментируя публикации СМИ о попытках кибератак США на объекты в РФ.

«Да. Наши службы отмечают периодические атаки на различные системы, в том числе, прежде всего, информационные системы органов государственной власти», — заявил Нарышкин в ходе международной встречи по безопасности в Уфе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The New York Times, ссылаясь на собственных информаторов, сообщила, что спецслужбы Соединенных Штатов за последние 12 месяцев стали чаще пытаться внедрять вредоносное программное обеспечение в российские объекты, связанные с энергосистемой.

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