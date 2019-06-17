Туристические власти Египта откажутся от виз по прибытии

Москва, , 12:13 — REGNUM В Египте планируется внедрить электронные визы (e-visa) и полностью отказаться от виз по прибытии, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Внедрять электронные визы будут в несколько этапов в течение двух лет. Уже создан специальный портал, работающий на восьми языках, включая русский. Определены 46 стран, граждане которых могут претендовать на получение e-visa.

Второй этап внедрения электронной визы (до конца 2019 года) охватит страны, гражданам которых для въезда в АРЕ в настоящее время требуется предварительная виза.

На третьем этапе, сроки которого не называются, Египет планирует полностью отказаться от виз по прибытии, перейдя только на электронный визовый формат.

Уточняется, что стоимость визы в АРЕ за однократную поездку составляет $25, за многократную — $60.

Подробнее: Вопрос возобновления чартеров в Египет «поставлен на паузу»

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос возобновления чартеров в Египет «поставлен на паузу». Ожидается, что к вопросу чартеров из России вернутся не раньше осени.

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