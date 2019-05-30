Вопрос возобновления чартеров в Египет «поставлен на паузу»

Москва, , 12:25 — REGNUM Никаких подвижек в вопросе возобновления чартерных рейсов из России в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — не наблюдается, сообщил Ассоциации туроператоров России источник в туристической отрасли.

После проверки в апреле 2019 года российскими специалистами египетских аэропортов наступило затишье.

«Ситуация на паузе. Скорее всего, к вопросу чартеров на курорты Египта вновь вернутся не раньше осени», — уточнил источник.

Подробности: Эксперты назвали возможную дату возобновления чартеров в Египет

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2019 года в отелях Хургады и Марса-Алам будет запрещено использование одноразовой пластиковой посуды.

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