Четверг, 30 Мая 2019 года
12:43:46 МСК

Вопрос возобновления чартеров в Египет «поставлен на паузу»

Экономика

К вопросу чартеров вернутся не раньше осени

Вопрос возобновления чартеров в Египет «поставлен на паузу»
confused_me
Самолет

Москва, 30 мая 2019, 12:25 — REGNUM  Никаких подвижек в вопросе возобновления чартерных рейсов из России в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — не наблюдается, сообщил Ассоциации туроператоров России источник в туристической отрасли.

После проверки в апреле 2019 года российскими специалистами египетских аэропортов наступило затишье.

«Ситуация на паузе. Скорее всего, к вопросу чартеров на курорты Египта вновь вернутся не раньше осени», — уточнил источник.

Подробности: Эксперты назвали возможную дату возобновления чартеров в Египет

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2019 года в отелях Хургады и Марса-Алам будет запрещено использование одноразовой пластиковой посуды.

Читайте также: На курортах Египта запретят пластиковую посуду и пакеты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приостановка авиасообщения с Египтом
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить