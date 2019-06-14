В Египте возводят бетонную стену вокруг Шарм-эль-Шейха

Москва, , 12:21 — REGNUM В Египте завершается строительство бетонной стены вокруг курортного города Шарм-эль-Шейх, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Власти АРЕ не поясняют, зачем возводится ограждение. Стена вокруг Шарм-эль-Шейха достраивается в обстановке абсолютной секретности.

По неофициальным данным, стена вокруг курорта на Красном море — это ответ Египта на заявление британских спецслужб о том, что город не защищен от террористов со стороны пустыни.

Местные жители называют стену «экологической, эстетической и туристической катастрофой», а иностранные туристы — «сюром» и «уродливым забором».

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Как сообщало ИА REGNUM, никаких подвижек в вопросе возобновления чартерных рейсов из России в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — не наблюдается.

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