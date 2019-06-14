Пятница, 14 Июня 2019 года
13:11:44 МСК

В Египте возводят бетонную стену вокруг Шарм-эль-Шейха

Общество

Строительство находится в завершающей стадии

Москва, 14 июня 2019, 12:21 — REGNUM  В Египте завершается строительство бетонной стены вокруг курортного города Шарм-эль-Шейх, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Власти АРЕ не поясняют, зачем возводится ограждение. Стена вокруг Шарм-эль-Шейха достраивается в обстановке абсолютной секретности.

По неофициальным данным, стена вокруг курорта на Красном море — это ответ Египта на заявление британских спецслужб о том, что город не защищен от террористов со стороны пустыни.

Местные жители называют стену «экологической, эстетической и туристической катастрофой», а иностранные туристы — «сюром» и «уродливым забором».

Читайте также: Вопрос возобновления чартеров в Египет «поставлен на паузу»

Как сообщало ИА REGNUM, никаких подвижек в вопросе возобновления чартерных рейсов из России в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — не наблюдается.

Подробности: Отели Египта начнут работать по новым правилам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приостановка авиасообщения с Египтом
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить