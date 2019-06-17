Понедельник, 17 Июня 2019 года
07:50:01 МСК

Президент Казахстана заявил о важности отношений с Россией

Политика

«Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство»

Президент Казахстана заявил о важности отношений с Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Россия и Казахстан

Нур-Султан, 17 июня 2019, 07:42 — REGNUM  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о важности отношений с Россией. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Euronews.

«Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Токаев, который учился в Москве, продолжит развивать отношения с Российской Федерацией. По словам российского лидера, полагать то, что РФ и Казахстан ожидают «какие-то сбои», оснований нет.

Читайте также: В Нур-Султане обсудили углубление отношений между Россией и Казахстаном

А также: В Госдуме рассчитывают на активное развитие отношений с Казахстаном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения России и Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить