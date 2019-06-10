В Госдуме рассчитывают на активное развитие отношений с Казахстаном

Москва, , 15:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием президентом Казахстана.

«Ваша убедительная победа на выборах — свидетельство широкой поддержки народом Казахстана курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами. Также в Госдуме рассчитывают, что отношения между стран, в том числе, на межпарламентском уровне, «будут активно развиваться» при поддержке нового президента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на внеочередных президентских выборах в Казахстане с большим отрывом предсказуемо победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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