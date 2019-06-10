Понедельник, 10 Июня 2019 года
15:30:03 МСК

В Госдуме рассчитывают на активное развитие отношений с Казахстаном

Политика

С избранием нового президента республики

Москва, 10 июня 2019, 15:30 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием президентом Казахстана.

«Ваша убедительная победа на выборах — свидетельство широкой поддержки народом Казахстана курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами. Также в Госдуме рассчитывают, что отношения между стран, в том числе, на межпарламентском уровне, «будут активно развиваться» при поддержке нового президента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на внеочередных президентских выборах в Казахстане с большим отрывом предсказуемо победил действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также: Казахстан остается стратегическим партнером России — глава комитета Госдумы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Досрочные выборы президента Казахстана 9 июня 2019 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить