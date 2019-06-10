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В Нур-Султане обсудили углубление отношений между Россией и Казахстаном

Политика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с послом России в республике Алексеем Бородавкиным

Нур-Султан, 10 июня 2019, 13:11 — REGNUM  Вопросы дальнейшего углубления казахстанско-российских отношений обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и посол России в республике Алексей Бородавкин, сообщили 10 июня в пресс-службе главы государства.

Российский дипломат передал Токаеву поздравления президента России Владимира Путина с победой на выборах главы республики. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня ЦИК Казахстана опубликовала предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым Касым-Жомарт Токаев набрал 70,78% голосов. Свои поздравления казахстанскому лидеру направили президенты Турции, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

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