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Лидер АдГ подвергла сомнению заключения экспертов об изменении климата

Политика

«Речь идет только о политике лоббирования»

Лидер АдГ подвергла сомнению заключения экспертов об изменении климата
Иллюстрация: Www.afd.de
Алис Вайдель

Берлин, 13 июня 2019, 14:33 — REGNUM  Лидер парламентской фракции немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подвергла сомнению заключения Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), пишет газета Die Welt 13 июня.

В докладе МГЭИК говорится, что изменение климата вызвано в первую очередь деятельностью человека.

«Я не отрицаю, что земля нагревается, но я не верю, что влияние человека имеет решающее значение», — сказала Вайдель в интервью изданию.

По ее словам, вся климатическая повестка выстраивается на докладах МГЭИК. Но это «не научная, а политическая» организация, утверждает Вайдель.

«Речь идет только о политике лоббирования», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели Германия переживает настоящий экологический бум. Партия «Зеленые» вышла на первое место по популярности в официальных опросах избирателей, а другие парламентские партии ведут дискуссию о том, чья программа предлагает более эффективную защиту окружающей среды. Лишь «Альтернатива для Германии» относится скептично к «зеленой лихорадке».

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Политическая жизнь Германии
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