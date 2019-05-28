Следующим канцлером ФРГ может стать представитель «Зеленых» — СМИ

Берлин, , 13:55 — REGNUM Германские «Зеленые» замещают Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в качестве «народной партии». Вскоре они смогут выдвинуть своего кандидата на пост канцлера, передает канал n-tv 28 мая.

После выборов в Европейский парламент шансы лидера «Зеленых» Роберта Хабека стать следующим канцлером Германии возрастают. Силовые поля в стране изменились таким образом, что сформировалась новая политическая иерархия.

«Мы осознаем, что с такими результатами мы получаем задачу стать ориентирующей силой», — заявил Хабек после выборов.

Перед следующими выборами в бундестаг появилась новая опция коалиции: зеленые — красные — красные. Отмечается, что канцлер Хабек смог бы сформировать правительство из «Зеленых», «Левых» и «СДПГ». У него хорошие отношения с лидером «Левых» Катей Киппинг. Подчинить своей воле гордую СДПГ новой политической звезде будет непросто. Однако это уже произошло на уровне местных правительств в Баден-Вюртемберге, где правит коалиция СДПГ и «Зеленых» и в Тюрингии, где социал-демократы уживаются под одной крышей с «Левыми».

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в Европейский парламент в Германии «Зеленые» заняли второе место с 20,5%, а СДПГ опустилась на третье место с 15,8% голосов. После этого бывший председатель «Христианско-демократического союза» Ангела Меркель заявила, что ее партия должна вплотную заняться экологической повесткой.

Читайте также: Выборы в Европарламент: блок Меркель удержал первое место, но с потерями

Читайте ранее в этом сюжете: Итоги выборов побуждают ХДС заняться экологической повесткой — Меркель