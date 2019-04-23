В Берлине открывается первая студенческая столовая только для веганов

Берлин, , 12:54 — REGNUM В столице Германии появилась первая в городе студенческая столовая только для веганов, передает канал n-tv.

С конца марта веганская столовая Veggie 2.0 при Берлинском техническом университете работает в экспериментальном режиме. Для этой цели было перестроено помещение кафетерия по адресу Харденбергштрассе, 34. 23 апреля состоится официальное открытие заведения. Студенты, которые едят мясо, могут питаться в дополнительной столовой, расположенной на другом этаже.

До сих пор во всей Германии работала только одна столовая для веганов, расположенная в Нюрнберге. Она была открыта в 2017 году. В Свободном университете Берлина с 2010 года работает столовая «Veggie No. 1» для вегетарианцев, но не для веганов. Напомним, веганство — самая строгая форма вегетарианства, исключающая любые продукты животного происхождения и ингредиенты, содержащие их следы.