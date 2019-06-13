Губернатор Приморья вопреки обещаниям отказался от прямых выборов мэров

Владивосток, , 11:42 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко публично отрёкся от данного ранее обещания вернуть прямые выборы глав муниципалитетов края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В октябре 2018 года, получив назначение в Приморье, и.о. губернатора и кандидат в губернаторы на предстоящих выборах Олег Кожемяко внёс в краевое Заксобрание законопроект, возвращающий прямые всенародные выборы глав муниципальных образований.

«Закон предоставляет городам и районам самим решать выбирать глав самим или доверить это депутатам. Мое мнение, что необходимо вернуть людям прямые выборы. Наиболее правильно, когда люди сами решают судьбу своего города, района, выбирают тех достойных, чья программа наиболее по душе, кто близок к ним. Это наиболее демократичный подход. И такие честные и открытые выборы могут сформировать отношение к власти и возвращать доверие населения к органам власти», — сказал Кожемяко, представляя законопроект в краевом парламенте.

Данный законопроект был принят краевыми депутатами в первом чтении. С тех пор прошло больше полугода, но про законопроект за это время никто больше не вспомнил.

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На встрече с журналистами при открытии Дальневосточного Медиасаммита, мнение губернатора относительно прямых выборов кардинально поменялось. К величайшему удивлению представителей СМИ, Олег Кожемяко заявил, что сейчас он уже не видит необходимости менять существующую систему выборов глав муниципалитетов.

«Где-то практика прямых выборов положительная, а где-то имеет и отрицательную повестку, что это особенно видно на этапе бурных изменений, когда всё клокочет, и общество весьма накалено. Где-то нужно взвешенное решение, а где-то нужны прямые понятные выборы», — приводит слова губернатора «Приморье24».

Журналисты напомнили губернатору, что зачастую депутаты забывают, что они являются представителями избравшего их народа и принимают решения, не отвечающие интересам избирателей, на что Кожемяко посоветовал избирателям влиять на своих депутатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время выборной кампании на пост главы Владивостока, ожидания электората, связанные с обещанием исполняющего обязанности губернатора Олега Кожемяко вернуть прямые выборы глав муниципалитетов, не оправдались, глава был выбран голосованием городских депутатов после работы конкурсной комиссии.