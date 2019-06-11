Глава Хабаровского края выступил за возврат прямых выборов глав районов

Хабаровск, , 07:58 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступил за возврат прямых выборов главы муниципалитетов. Глава региона высказал убеждение, что руководителей районов должны избирать только жители. Фургал также предостерег членов избиркомов от попыток помешать работе СМИ во время выборов в сентябре, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мое мнение — Хабаровский край достиг того уровня, когда глав можно избирать через прямые выборы. Есть разные по этому поводу мнения: одни говорят, что лучше это делать через депутатов, другие что лучше назначать. Но, как я вижу, и здесь нам надо было бы подумать, что было бы правильно вернуть прямые выборы глав районов. Главы, так же, как и депутаты, должны нести ответственность перед населением. А то как-то нелогично получается: депутаты избирают главу, и глава как бы не чувствует, что его избирали люди. И тогда далеко не всегда понятно — а проголосовали бы люди за этого кандидата или нет. Такой глава ничего не сделает, даже если очень сильно захочет», — сказал Сергей Фургал.

Губернатор Хабаровского края также предостерег членов избирательных комиссий от попыток помешать работе СМИ на выборах в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года Хабаровский край будет избирать депутата Государственной думы (место вакантно после избрания Сергея Фургала, сложившего полномочия после избрания губернатором). Также предстоят выборы депутатов регионального парламента и мэров городов.