Ростовский губернатор Голубев против возврата прямых выборов мэра

Ростов-на-Дону, , 22:56 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил в поддержку действующей системы назначения глав администраций городов. По его мнению, институт сити-менеджеров ещё может доказать свою эффективность.

«Сегодня мы живём в условиях закона, который принят Законодательным собранием. В условиях этого закона именно такая процедура определена, что главы администраций избираются или назначаются депутатами после прохождения различных квалификационных требований. Я считаю, что эта система может работать, необходимо может быть более квалифицированно, качественно подходить к подбору. И в этом смысле и губернатор, и депутатский корпус имеет право участвовать в этой работе. Я убеждён, что эта система имеет право на жизнь», — сказал донской глава в эфире программы «Главные о главном».

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Кто следующий, губернатор Голубев?

ИА REGNUM напоминает, что ранее с предложением вернуть прямые выборы мэра Ростова-на-Дону выступил депутат Государственной думы РФ и руководитель ростовского отделения «Справедливой России» Михаил Емельянов. Он считает, что горожане имеют право на волеизъявление. Прислушаться к гласу народа парламентарий считает необходимым, так как институт «сити-менеджера» оказался неэффективным.

«Ростовчане всегда демонстрировали гражданскую зрелость и заслужили право самим выбирать себе мэра. За время отсутствия прямых выборов главы Ростова мы убедились в неэффективности отмены этого демократического института. «Справедливая Россия» будет и впредь отстаивать эту позицию», — цитировал ранее Емельянова портал donnews.ru.

Напомним, Ростов-на-Дону остался без градоначальника до середины октября. В конце апреля текущего года пост сити-менеджера досрочно покинул Виталий Кушнарёв. Истинные причины его ухода неизвестны, но очевидны горожанам. Так, город-миллионник за время его правления не справился практически ни с одной из заявленных проблем.

Сейчас обязанности главы исполняет Алексей Логвиненко, который незадолго до этого был назначен первым заместителем сити-менеджера.

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