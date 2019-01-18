Не видать Приморью прямых выборов: мэрский конкурс стартует в январе

Владивосток, , 09:25 — REGNUM Депутаты думы Владивостока 17 января приняли решение, согласно которому 29 января будет объявлен конкурс на замещение должности мэра Владивостока, передает корреспондент ИА REGNUM. Состав комиссии уже известен.

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На заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности гордумы спикер Андрей Брик озвучил, что уже есть список представителей конкурсной комиссии, которых назначил губернатор Приморья Олег Кожемяко, в который вошли: врио вице-губернатора по внутренней политики Антон Волошко, заместитель директора департамента — начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Сергей Батаев, депутат Законодательного собрания Юрий Корсаков и начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов администрации Приморья Виктор Киряев.

От думы Владивостока в комиссию выбраны депутаты: Виктор Аблапов, Владимир Исаков, Геннадий Куликов и Виктор Фёдоров. Правда, есть информация, что один из депутатов взял самоотвод.

Конкурс стартует с 29 января и пройдёт в два этапа, документы у кандидатов будут принимать с 30 января по 11 февраля. Заседания комиссии назначены на 12 и 18 марта.

Как сказал журналистам председатель думы Владивостока Андрей Брик, если закон о прямых выборах мэра будет принят Законодательным собранием Приморья во время работы конкурсной комиссии, то вопрос дальнейшего продолжения её работы будет вынесен на обсуждение депутатам.

Отметим, что столица Дальнего Востока три месяца находилась в безвластии, 11 октября 2018 свои полномочия сложил бывший глава города Виталий Веркеенко по собственному желанию.

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Как сообщало ИА REGNUM, после отставки Веркеенко гордума должна была запустить процедуру избрания нового мэра. Но не случилось — фракция КПРФ в знак протеста покинула зал заседаний. Владивосток так и остался без главы.

Будучи ещё врио губернатора Приморья, Олег Кожемяко предложил вернуть прямые выборы глав городов и районов. Законопроект был внесён в ЗС ПК на рассмотрение и принят в первом чтении в конце ноября 2018 года. Депутаты намерены продолжить работу по этому вопросу в текущем году.

Предполагается, что руководитель муниципалитета может быть избран двумя способами: через муниципальные выборы или депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

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